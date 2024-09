Volvo Car Italia lancia il Programma Tires Care

(Adnkronos) –

Volvo Car Italia lancia un nuovo programma di garanzia sugli pneumatici per chi acquista un suo modello nuovo. Nasce grazie alla partnership tra Volvo Car Italia e Real Garant Versicherung AG, il programma di garanzia sugli pneumatici è un prodotto unico nel mercato per via delle sue svariate coperture. A partire dalla data della prima immatricolazione del veicolo, per tre anni, la vettura sarà coperta da una garanzia che prevede la sostituzione degli pneumatici in caso di danno provocato da eventi accidentali quali la rottura, foratura, urto o scoppio (massimo due sostituzioni nel periodo di copertura). La copertura assicurativa copre sia gli pneumatici estivi montati in fabbrica sia u secondo treno di pneumatici. Si tratta di un servizio gratuito sin dalla prima immatricolazione del veicolo, fornito da Volvo Car Italia che assicura con Real Garant Versicherung AG gli pneumatici della vettura. La copertura è valida in tutti i paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), inclusa la Svizzera, Citta del Vaticano e Repubblica di San Marino. Una novità che rientra nell’obiettivo del brand svedese di assicurare, nell’ambito dei nuovi e numerosi servizi di mobilità offerti dal brand scandinavo, quella libertà di muoversi in modo personalizzato, sostenibile e sicuro. Nel 2023, Volvo Car Group ha raggiunto un utile operativo da record, 25,6 miliardi di corone svedesi. Le vendite a livello mondiale, lo scorso anno, hanno superato —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)