Volvo ES90: software con tecnologia Superset

(Adnkronos) – La Volvo ES90 segna una nuova era per le auto elettriche: un veicolo interamente definito dal software, progettato per evolversi nel tempo grazie allo stack tecnologico Superset.

Dotata di una doppia configurazione NVIDIA DRIVE AGX Orin, la Volvo ES90 è il modello più potente mai realizzato dal Marchio scandinavo in termini di capacità di calcolo. Grazie a questa tecnologia avanzata, il veicolo offre maggiore sicurezza, connettività e prestazioni elevate, migliorando continuamente attraverso aggiornamenti over-the-air. Il cuore tecnologico della ES90 è il NVIDIA DRIVE AGX Orin, un sistema in grado di eseguire fino a 508 trilioni di operazioni al secondo (TOPS). Questo consente di gestire avanzati sistemi di sicurezza attiva basati sull’intelligenza artificiale, sensori di bordo e un’efficace gestione della batteria. Rispetto alla precedente generazione, il nuovo sistema offre una capacità di elaborazione otto volte superiore, permettendo di espandere il modello di deep learning fino a 200 milioni di parametri. Gli aggiornamenti over-the-air possono includere: • nuove funzioni di connettività • miglioramenti nella sicurezza • ottimizzazione delle prestazioni e della durata della batteria. La ES90 è progettata per offrire un’esperienza di guida sicura e protetta, grazie a un sistema avanzato di sensori e intelligenza artificiale. Tra le dotazioni di sicurezza spiccano: • sensori lidar per rilevare ostacoli anche al buio

• 5 radar, 8 telecamere e 12 sensori a ultrasuoni

• monitoraggio del conducente per prevenire distrazioni e colpi di sonno. Questa tecnologia rientra nella filosofia Safe Space di Volvo, mirata a creare un ambiente di guida protetto e affidabile per tutti i passeggeri. La nuova ES90 sarà svelata il 5 marzo 2025, segnando un ulteriore passo avanti nella rivoluzione dell’auto elettrica. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)