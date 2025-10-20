A Mourinho premio Eccellenza del Mediterraneo, “Meraviglioso legame con Roma e romanisti”

(Adnkronos) – Il tecnico del Benfica Josè Mourinho ha ricevuto oggi a Roma il premio Internazionale “Eccellenza del Mediterraneo” e Pari Opportunità, conosciuto come “l’Oscar del Mediterraneo”, nell’ambito della manifestazione promossa dall’Associazione Giornalisti del Mediterraneo. Un riconoscimento alla carriera, ai successi sportivi e al legame speciale con la città di Roma, di cui è stato allenatore dal 2021 al gennaio 2024. Il tecnico portoghese ha inviato un video messaggio di ringraziamento, non potendo presenziare alla cerimonia per impegni sportivi del suo nuovo club. “Non credo di meritare questo premio, ma è sempre un orgoglio riceverlo. Ringrazio di cuore per il riconoscimento ‘Eccellenza del Mediterraneo’. Ripeto, forse non lo merito, ma tutto ciò che rappresenta il legame tra me e Roma e i romanisti, in questi due anni e mezzo meravigliosi della mia vita e della mia carriera, resteranno sempre un motivo di grande orgoglio. Grazie mille”.

Il riconoscimento celebra una carriera straordinaria, impreziosita da 26 trofei internazionali, e un percorso umano e professionale che ha lasciato un segno profondo anche nel calcio italiano. Con l’Inter, Mourinho ha conquistato quattro titoli, tra cui la storica Champions League del 2010, anno del Triplete in nerazzurro. Successivamente, con la As Roma, ha riportato il club capitolino al trionfo europeo vincendo la Uefa Conference League 2022, consolidando un legame unico con la città e i suoi tifosi. Oltre ai successi sportivi, il premio riconosce in lui una figura di leadership, passione e impegno sociale, valori che fanno di José Mourinho un esempio e un punto di riferimento per generazioni di tecnici, atleti e appassionati di calcio in tutto il mondo.

—

sport

