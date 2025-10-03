18.2 C
Firenze
venerdì 3 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

All’alba di domani parte L’Eroica, oltre 9.000 iscritti

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La XXVIII edizione de L’Eroica si conferma un fenomeno globale: 9.003 iscritti da 51 Paesi, di cui 7.792 uomini e 1.121 donne (13% del totale). Gli italiani sono 5.464, pari al 60,7%, mentre oltre il 40% dei partecipanti arriva dall’estero. Domani, sabato 4 ottobre, i riflettori saranno puntati sui percorsi più impegnativi: 1.793 ciclisti affronteranno il Lungo “L’Eroico” da 209 km, mentre 2.262 prenderanno il via sul Medio “Crete Senesi” da 135 km. Il sabato de L’Eroica è il momento in cui Gaiole in Chianti si sveglia di notte per accompagnare i primi ciclisti verso l’avventura. Dalle 4.30 del mattino fino a sera, il paese respira al ritmo delle strade bianche: una giornata che intreccia fatica, storia, incontri e festa collettiva. 

“Sarà l’edizione della maturità piena – commenta Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica – con un adattamento logistico alle cresciute esigenze di Gaiole in Chianti. La macchina organizzativa si è conquistata collaudate certezze, il movimento tutto è pronto alla festa nonostante il resto del mondo”. Di seguito il programma dettagliato. 

Le partenze di sabato 4 ottobre 

Ore 04.30 – 04.45: Lungo “L’Eroico” 209 km riservato alle biciclette antecedenti al 1930. 

Ore 05.00 – 06.00: Lungo “L’Eroico” 209 km. 

Ore 06.00 – 07.00: Medio “Crete Senesi” 135 km. 

Il villaggio e gli appuntamenti del sabato 

Per tutto il giorno Gaiole in Chianti vive al ritmo del Festival: 

Pratiche e accoglienza: ritiro buste tecniche e pacchi gara, segreteria generale, Ciclo Club Eroica, Ciclofficina e Registro delle Biciclette Eroiche. 

Mercatino Eroico, Corte Il Gallo e Villaggio Global Sponsor con esposizioni, degustazioni e proposte di territorio. 

Terra Eroica a Casa Eroica. 

L’Eroica Festival (09:00–23:00). 

Ritratto Eroico (09:00–19:00, Villaggio Sponsor): ritratti personalizzati di Sara Vezzadini. 

Retrofitting Colnago (10:00–12:30 / 14:00–18:00, Stand Colnago). 

Eroica Stazione Radio (10:00–19:00, Piazza Ricasoli), con interviste, musica e incontri a cura di TodoModo. 

Barberia Proraso (10:00–13:00 / 14:30–19:00, Piazza Ricasoli). 

Visite nutrizionista Generali (10:00–13:00 / 14:00–18:30, Villaggio Sponsor). 

Lavaggio biciclette gratuito (10:00–18:00, Stand Nuncas). 

Pomeriggio — incontri speciali 

Roger De Vlaeminck incontra Giancarlo Brocci (16:00, Stand Brooklyn). 

L’Eroica nel mondo (18:00, Eroica Stazione Radio, Piazza Ricasoli): la presentazione degli appuntamenti internazionali. 

Aspettando gli arrivi 

Musica e parole fino all’ultimo concorrente (11:30–21:00). 

Eroica Pasta Party (12:00–21:00). 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18.2 ° C
19.5 °
17 °
44 %
3.6kmh
0 %
Ven
17 °
Sab
20 °
Dom
16 °
Lun
20 °
Mar
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (473)ultimora (292)fin (30)tec (29)vid (29)Lav (26)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati