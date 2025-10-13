art4sport e SuperJob, quando lo sport abbatte le barriere: a Roma l’incontro su inclusione e talento

(Adnkronos) – Lo sport come strumento di inclusione, crescita e libertà. È questo il filo conduttore dell’incontro “Oltre le barriere. Sport e inclusione” che si è svolto al Circolo degli Esteri di Roma in collaborazione con art4sport e SuperJob. Protagonisti dell’evento la campionessa paralimpica Bebe Vio Grandis e Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma. Al centro, un dialogo su come accogliere la disabilità e come rendere l’attività sportiva sempre più accessibile per farla diventare un reale motore di partecipazione.

