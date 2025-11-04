20.2 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Atp Finals, super accoglienza per Sinner a Torino – Il video

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Torino accoglie Jannik Sinner per le Nitto Atp Finals 2025. Dopo i successi a Vienna e Parigi, il numero uno del ranking Atp è arrivato nel capoluogo piemontese per il ‘Torneo dei maestri’ che chiuderà la stagione. A Torino, l’azzurro giocherà per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa, ma anche per confermarsi per il secondo anno consecutivo in cima al ranking Atp.  

Come raccontano diversi video che in queste ore stanno facendo il giro dei social, Sinner è arrivato a Torino con largo anticipo (il torneo inizierà domenica 9 novembre), anche perché in questi giorni non è impegnato in altri tornei e ha deciso di anticipare il suo arrivo per calarsi in pieno nel clima della città. L’accoglienza? Da fenomeno. Sono tantissimi i tifosi arrivati ad acclamarlo, per salutarlo e strappare magari qualche selfie e qualche autografo. In attesa del ritorno in campo di Jannik, Torino si scalda così. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.2 ° C
21.1 °
18.6 °
45 %
2.6kmh
0 %
Mar
19 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
14 °
Sab
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1456)ultimora (1342)sport (69)demografica (33)Serie A (13)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati