17.8 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Bellanova e Kossounou: gli aggiornamenti sulle loro condizioni

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Come stanno Bellanova e Kossounou? Secondo le ultime che trapelano da Zingonia, non sono in arrivo buone notizie per Juric e per i fantallenatori.  

L’esito degli esami strumentali, infatti, hanno riscontrato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all’adduttore lungo sinistro per 

Bellanova

. E poi hanno riscontrato
 un edema muscolare con lesione parcellare al bicipite femorale destro per Kossounou.
 

Stando alle prime diagnosi, per Bellanova si viaggia verso le 2-3 settimane di recupero. Salterà di certo la prossima contro il Como e spererà di essere in campo per la ripresa del campionato contro la Lazio. Per Kossounou, invece, si rischia il mese di stop: l’ex Bayer potrebbe tornare a disposizione nei primi impegni di novembre.
 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.8 ° C
18.8 °
16.4 °
42 %
7.2kmh
75 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
17 °
Lun
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (322)ultimora (194)fin (32)vid (22)tec (18)Lav (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati