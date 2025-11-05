16.6 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Bologna: operato Freuler, le condizioni

REDAZIONE
(Adnkronos) – È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Remo Freuler dopo la frattura alla clavicola rimediata nell’ultimo turno di campionato. Il centrocampista del Bologna inizierà già nei prossimi giorni la terapia di recupero, con un programma di riabilitazione che verrà monitorato passo dopo passo dallo staff medico rossoblù. 

I tempi di recupero ai aggirano intorno alle sette settimane. In base alla risposta della spalla destra nelle prime fasi della riabilitazione, sarà possibile stabilire con maggiore precisione la durata dello stop, che al momento è compreso tra 45 e 60 giorni. 

La speranza di Freuler è quella di poter tornare in campo per la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, in programma il 19 dicembre a Riad, anche se al momento non si hanno certezze in questo senso.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

