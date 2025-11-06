16.1 C
Firenze
giovedì 6 Novembre 2025
Calcio e prevenzione, S.S. Lazio Women e Idi Irccs Roma insieme per la prevenzione

Sport nazionale
(Adnkronos) – S.S. Lazio e Idi-Irccs Roma ancora insieme nel promuovere la cultura della prevenzione: continua con la squadra Women il progetto di prevenzione dermatologica. Dopo le due giornate di screening dedicate alla prima squadra maschile, anche la S.S. Lazio Women ha partecipato al progetto Lazio Lab in collaborazione con l’Istituto dermopatico dell’Immacolata. Oggi, a Formello, le giocatrici e lo staff tecnico sono state protagoniste di una giornata di visite dermatologiche e videodermatoscopia digitale, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce e la prevenzione delle patologie cutanee. Un’iniziativa che rinnova l’impegno della S.S. Lazio per la tutela della salute di tutti i suoi tesserati e vede l’Idi-Irccs in prima fila nella realizzazione di progetti di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione. 

