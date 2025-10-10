14.7 C
Firenze
venerdì 10 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Calcio: Lazio, slitta ancora il rientro di Vecino

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Non è stato un inizio di campionato facile per la Lazio di Maurizio Sarri. Prima il mercato bloccato, poi i risultati che non arrivano ed i tanti infortuni che hanno falcidiato soprattutto il reparto di centrocampo. Dele Bashiru addirittura è stato messo fuori dalla lista serie A per fare posto a Basic.  

Ma non solo, perché rischia di slittare ancora il ritorno in campo di Matias Vecino, fermo da ormai due mesi a causa di un problema muscolare. Il centrocampista uruguaiano sarebbe dovuto tornare in campo già nella scorsa sosta di campionato e invece è rimasto ancora in tribuna e rischia di dover aspettare ancora per rivedere il rettangolo di gioco.  

 La speranza è di rivederlo in gruppo all’inizio della prossima settimana, in modo da poter tornare in campo per la partita con l’Atalanta, ma fare previsioni appare a dir poco complicato.  

Ieri, a Formello, hanno lavorato a parte anche Marusic e Pellegrini, rispettivamente alle prese con una lieve lesione al flessore e una distrazione al collaterale. Entrambi potrebbero comunque esserci a Bergamo. Più complessa, invece, la situazione relativa a Boulaye Dia, fermato da una  distorsione alla caviglia.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.7 ° C
16.7 °
14.7 °
85 %
0.9kmh
2 %
Ven
25 °
Sab
26 °
Dom
26 °
Lun
25 °
Mar
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1166)ultimora (854)tec (65)Lav (48)vid (47)sal (46)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati