Çelik: “Felice a Roma, con Gasperini allenamenti più duri della mia carriera, sento la fiducia di Montella”

(Adnkronos) – “Abbiamo lavorato davvero molto bene fino ad oggi. Ho fatto con Gasperini gli allenamenti più duri della mia carriera, ma ne vedo i benefici in campo. Mi sento molto in forma fisicamente. Lui ci trasmette la sua esperienza: stiamo andando bene, ma credo che possiamo fare ancora meglio”. Lo ha detto il difensore della Roma e della Nazionale turca Zeki Celik ai microfoni dell’emittente turca Trt Spor. Riguardo le sue prestazioni a Roma e i suoi obiettivi, Çelik ha spiegato che la motivazione è sempre alta e che l’obiettivo include anche un percorso importante in Europa League.  

“Sono sempre felice di essere qui. Voglio concentrarmi sul campo perché penso che se mi esprimo al meglio, le opportunità arriveranno. Per me è questo ciò che conta. Sono felice a Roma e voglio continuare a crescere qui”, ha proseguito Celik che poi parlando della nazionale, ha evidenziato la giovinezza e qualità della rosa: “La nostra nazionale ha davvero una squadra di qualità e stiamo andando bene. Credo che possiamo migliorare ancora, perché siamo giovani e abbiamo solo bisogno di un po’ più di esperienza. Molti nostri calciatori giocano regolarmente nei propri club e in Europa e stanno rendendo bene. Spero davvero che riusciremo a partecipare alla Coppa del Mondo”, ha proseguito il difensore turco che sul ct della sua Nazionale, ed ex attaccante e allenatore della Roma Vincenzo Montella ha concluso: “parlo talvolta in italiano con Montella. All’inizio ero un po’ timoroso, ma sento sempre il suo supporto”. 

