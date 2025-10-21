15.9 C
Firenze
martedì 21 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Champions League, alla Juventus in piena crisi tocca il Real Madrid

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Juventus torna a calcare il palcoscenico della Champions League e, in un momento di grande difficoltà per i bianconeri, non poteva arrivare avversario peggiore. La squadra di Tudor, infatti, dovrà vedersela con il Real Madrid al Santiago Bernabeu, di certo non il momento migliore per affrontare i 15 volte vincitore della competizione. La Vecchia Signora non vince da oltre un mese e, dopo due pareggi nelle prime due giornate della fase campionato, una sconfitta contro i Blancos renderebbe complicatissima la rincorsa a un posto nella fase a eliminazione diretta. Al contrario, il Real ha vinto le prime due gare nella competizione e, per gli esperti di Sisal, può centrare la terza vittoria consecutiva: la squadra di Xabi Alonso, infatti, è avanti a 1,44, in salita la strada della Juventus, la cui vittoria al Bernabeu è data a 7 volte la posta, il pareggio vale 4,75. Possibile che entrambe le squadre vadano a segno, opzione a 1,75, e che i gol totali siano più di 3, a 1,57. Osservato speciale, Kylian Mbappè, capocannoniere della competizione con 5 reti totali e già a quota 15 gol in stagione: la rete del campione francese è a 1,80. Nella Juventus, il primo indiziato a finire sul tabellino marcatori è David, che segnò al Real Madrid nella scorsa stagione con la maglia del Lille: la sua marcatura è a 3,75, a pari quota sia Vlahovic che Openda. 

Sfida più alla portata per l’Atalanta con lo Slavia Praga, che nell’ultimo match di Champions ha rimediato un secco 3-0 a San Siro dall’Inter. La Dea, ancora imbattuta in Serie A, cerca tre punti preziosi per la classifica e per centrare l’obiettivo sedicesimi. Per gli esperti di Sisal, i bergamaschi sono nettamente favoriti, a 1,44, si sale a 6,50 per il successo dei cechi, il pareggio è a 4,75. Sono attesi diversi gol, tanto che l’Over 2,50 è a 1,52, con l’Atalanta che può vincere per 2 -0 o per 2 -1, i risultati più probabili, entrambi a 8,00. Occhi puntati su Krstovic, l’attaccante montenegrino è andato a segno due volte in campionato ma in Champions è ancora a secco: la sua prima rete nella competizione vale 1,75, con una doppietta a 5,00. Nello Slavia lo spauracchio davanti è Chory, attaccante ceco dai tanti gol, anche se nessuno in Champions in questa stagione: l’ipotesi di una sua marcatura è a 5,00. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
15.9 ° C
16.5 °
14.9 °
92 %
4.5kmh
75 %
Mar
16 °
Mer
18 °
Gio
19 °
Ven
19 °
Sab
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2069)ultimora (1359)vid (305)tec (106)Lav (77)sal (67)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati