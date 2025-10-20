Champions League – Il Napoli vola in Olanda per sfatare il tabù PSV

(Adnkronos) – Incassato il secondo KO stagionale in campionato, il Napoli vola in Olanda per affrontare il PSV Eindhoven nella terza giornata di Champions League. Impegno da prendere con le molle perché, sebbene i ragazzi di Conte partano con i favori del pronostico, c’è da abbattere un tabù: i due precedenti con la formazione olandese, infatti, parlano di altrettanti successi orange. Gli esperti Sisal vedono i tre punti per il Napoli a 2,20 rispetto al 3,20 del PSV mentre il pareggio è offerto a 3,10. Sfida che si preannuncia molto divertente e giocata a viso aperto tanto che la Combo Goal + Over 2,5 è nelle corde del match a 1,85. De Bruyne e compagni sono favoriti anche per segnare il primo gol del match, a 1,80, rispetto ai padroni di casa in quota a 2,20. Tante reti potrebbero arrivare sia da fuori area, a 2,50, che dalla panchina, ipotesi offerta a 2,25. Attenzione poi a un eventuale Ribaltone, si gioca a 6,00. Gli attaccanti del Napoli cercheranno riscatto dopo la delusione di domenica a Torino: da Lorenzo Lucca, a 2,40, a Rasmus Hojlund, in quota a 2,75, tutti vogliono entrare nel tabellino dei marcatori. Gara speciale per Noa Lang, 63 presenze con 19 reti e 14 assist con la maglia del PSV, che sogna il più classico dei gol dell’ex a 3,75.

Umore totalmente diverso in casa Inter. I nerazzurri, tra campionato e Champions League, vanno a caccia della sesta vittoria consecutiva e l’occasione si presenta nelle vesti dell’Union SG. Gli esperti Sisal danno fiducia ai ragazzi di Chivu, vittoriosi a 1,70, mentre il successo dei belgi si gioca a 4,75 mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Sommer vuole blindare la sua porta: il clean sheet nerazzurro è in quota a 2,65. La conseguenza è un classico risultato esatto di 2-0 a favore dell’Inter è dato a 8,50. Lautaro e compagni sono favoriti, a 1,33, anche per realizzare più tiri in porta rispetto al PSV, dato a 4,25. In Europa il metro arbitrale è più rigido: ecco perché un rigore, a 2,80, o una revisione al VAR, in quota a 3,50, possono risultare decisivi. Ange-Yoan Bonny, dopo il gol vittoria contro la Roma all’Olimpico, vuole ripetersi anche in Europa: l’ex parmense, primo marcatore del match, si gioca a 7,50. Sia Lautaro Martinez, a 2,40, che Pio Esposito, a 2,50, sono pronti a lasciare il segno al Joseph Marien.

