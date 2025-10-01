14.9 C
Champions, Villarreal-Juve 2-2: ancora un pareggio bianconero

Sport nazionale
(Adnkronos) – La Juventus pareggia 2-2 sul campo del Villarreal nel match della seconda giornata di Champions League. I bianconeri allenati da Tudor collezionano il quarto pareggio consecutivo tra campionato e coppa. In Champions, la Juve ha 2 punti. Il pareggio in Spagna matura al termine di un match cominciato male. I padroni di casa sbloccano il risultato al 18′ con Mikautadze, che finalizza una ripartenza micidiale. La Juve ribalta il risultato nella ripresa. Al 50′ Gatti pareggia con una splendida rovesciata. Al 55′ sorpasso firmato da Conceicao, che punisce l’errore del Villarreal in costruzione e fa centro di sinistro. All’89’, la Juve si fa raggiungere. Vega, ex di turno, trova il colpo di testa vincente su corner: 2-2. 

