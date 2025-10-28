20.4 C
Coppa Italia Primavera, Lazio-L.R.Vicenza per prima volta in diretta su tutte le piattaforme ufficiali del club biancoceleste

Sport nazionale
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Per la prima volta nella storia del nostro Club, una gara delle giovani aquile biancocelesti sarà trasmessa in contemporanea su tutte le piattaforme ufficiali della S.S. Lazio. Domani la sfida di Coppa Italia Primavera tra S.S. Lazio e L.R. Vicenza segnerà un nuovo traguardo per la Media Company biancoceleste, che trasmetterà l’evento in diretta multipiattaforma per raggiungere l’intero target della fan base laziale in Italia e nel mondo”. Lo comunica il club biancoceleste. “La partita sarà infatti visibile in esclusiva assoluta su digitale terrestre nel Canale 60 Sportitalia -tramite tasto rosso Lazio Style Channel-, il sito sslazio.it, l’App ufficiale S.S. Lazio e Live sui profili social ufficiali (X, Facebook, Instagram, YouTube). Un’iniziativa senza precedenti per la gara della Lazio Primavera, che conferma l’impegno del Club nel valorizzare il proprio vivaio e nell’espandere l’offerta digitale e televisiva della Media Company S.S. Lazio, sempre più orientata all’innovazione e alla connessione diretta con i tifosi”. 

“La trasmissione in multipiattaforma di un evento del nostro vivaio rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della nostra Media Company -ha dichiarato il Direttore della Comunicazione e Strategia della S.S. Lazio, Emanuele Floridi-. L’obiettivo è rendere ogni contenuto biancoceleste accessibile a tutti i nostri sostenitori, attraverso i diversi canali digitali e televisivi, consolidando un modello di comunicazione moderno, inclusivo e sempre più vicino ai tifosi”.  

sport

© Riproduzione riservata

