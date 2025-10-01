18.4 C
Firenze
mercoledì 1 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dentro il Villaggio olimpico di Milano Cortina 2026: come sarà la casa degli atleti

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il Villaggio olimpico è realtà. Ed è pronto ad accogliere il mondo degli sport invernali che tra febbraio e marzo del prossimo anno arriverà in Italia per Milano Cortina 2026. La struttura, messa in piedi in 30 mesi nell’ex scalo di Porta Romana a Milano è stata presentata al mondo a 129 giorni dalle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. 

Si tratta di un complesso che rientra in un ampio progetto di rigenerazione urbana: da storico snodo ferroviario, l’area si trasforma in un quartiere sostenibile per mettersi al servizio degli atleti e della comunità. Alla fine delle Olimpiadi, il Villaggio sarà poi riconvertito in studentato (il più grande in edilizia convenzionata in Italia) con 1700 posti letto, che verranno assegnati a chi farà richiesta di alloggio in via Lorenzini. 

Al suo interno cucine, spazi comuni, palestre, aule studio e camere da letto. La prima missione? Accompagnare i futuri campioni olimpici all’impresa. Magari con una piccola spinta, pronta a venir fuori da qualche luogo insospettabile. Perché a volte, può bastare solo una frase per iniziare a costruire un grande traguardo. Questione di motivazioni. (di Michele Antonelli) 

milano-cortina-2026/extra

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Firenze
nubi sparse
18.4 ° C
19.6 °
16.5 °
63 %
5.8kmh
75 %
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
19 °
Sab
21 °
Dom
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (175)ultimora (95)fin (31)Lav (14)Gaza (13)arresto (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati