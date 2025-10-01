Europa League, arriva la seconda vittoria per la Roma, a 1,72 con il Lille su Sisal.it

(Adnkronos) – La Roma si presenta alla seconda giornata di Europa League forte del primo posto in Serie A, insieme a Napoli e Milan, e vincente al debutto con il Nizza. I giallorossi ospitano all’Olimpico il Lille, reduce da due sconfitte consecutive in Ligue1 ma con la vittoria contro i norvegesi del Brann Bergen nella prima gara della competizione. Gli esperti di Sisal hanno pochi dubbi su chi vincerà il match: la squadra di Gasperini è ampiamente favorita a 1,72, si sale a 4,75 per il blitz dei francesi, il segno X vale 3,75. La Roma sta dimostrando grande solidità difensiva, con appena 2 gol subiti nelle ultime 6 gare: anche in questa gara Svilar potrebbe rimanere imbattuto, opzione a 2,90, ma la rete ospite è più probabile, a 1,48, in una gara dove entrambe dovrebbero andare a segno, idea a 1,80. Dopo essersi sbloccato nella scorsa giornata di campionato contro il Verona, Dovbyk potrebbe andare a segno la seconda volta consecutiva, il suo gol è il più probabile a 2,50 anche se dall’inizio dovrebbe partire Ferguson, ancora a secco di reti. Il primo gol stagionale dell’irlandese vale 2,75. Nel Lille, occhio a Igamane, a 3,75, e a Giroud, che ha segnato finora 17 gol in Europa League, classificandosi capocannoniere del torneo da quando il Chelsea si aggiudicò il trofeo nel 2019: il francese è dato marcatore a 4,50.

Il Bologna ospita il Friburgo e ha l’occasione di riscattare il passo falso al debutto in Europa League contro l’Aston Villa. I tedeschi hanno invece battuto il Basilea nella prima giornata, non perdono da 4 gare consecutive e hanno vinto 6 delle ultime 8 trasferte in tutte le competizioni. Un biglietto da visita che però non dovrebbe spaventare i rossoblù, favoriti in questa sfida secondo gli esperti di Sisal a 1,95, contro il 4,00 del Friburgo e il 3,40 del pareggio. Italiano punta su Orsolini, 5 gol fatti nelle ultime 6 partite, dato marcatore a 2,75, in attesa che Castro ritrovi la sua vena realizzativa, in gol a 3,25. Nel Friburgo, occhio all’italiano Grifo, in splendida forma e già protagonista in questo avvio di stagione con 2 gol e 1 assist in Bundesliga: la sua rete è a 4,50.

Prende il via anche la Conference League con la Fiorentina che, nel primo turno della fase a girone unico, ospita il Sigma Olomouc. Una gara, sulla carta, decisamente a favore della viola, nettamente avanti a 1,28, si sale a 11,00 per il successo dei cechi, alta anche la quota pareggio, a 5,75. Si prevede un dominio dei toscani, con l’opzione di vittoria con più di tre reti a 1,57, senza subire gol, a 1,97.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)