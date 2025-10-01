19.1 C
Firenze
mercoledì 1 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fantacalcio, 5 giocatori in un ottimo stato di forma

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ci sono i giocatori in cerca di riscatto, ci sono i possibili flop e poi ci sono loro: i giocatori che sono in un periodo di forma molto positivo e che proprio adesso non possono essere tenuti fuori. 

Ecco dunque cinque giocatori in gran forma al Fantacalcio. Chi di loro avete in rosa? 

BERARDI – Mimmo is back e ha tanta fame. Secondo assist di fila dopo quello con l’Inter, pericolo costante e centro di gravità permanente del Sassuolo. 

  

SVILAR – La Roma ha la miglior difesa d’Europa grazie anche a lui. Che col Verona si esalta e si prende un 7 in pagella oltre al clean sheet. Ingiocabile. 

  

SAELEMAEKERS – Dopo l’assist da ex col Bologna e la partitona di Udine, ora ecco anche il primo +3 pesantissimo col Napoli. Sta troppo bene e non ha concorrenza. 

  

BASCHIROTTO – Si conferma ritrovato difensore goleador: dopo il Milan, punisce anche il Como e preserva la clamorosa imbattibilità della Cremonese. 

  

SULEMANA – Messaggio forte e chiaro lanciato ancora a Lookman: il +4 di Torino non era un caso isolato, prestazione super e golasso anche in casa della Juventus (con allegato 7.5).  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Firenze
nubi sparse
19.1 ° C
19.8 °
16.2 °
52 %
5.7kmh
40 %
Mer
17 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (208)ultimora (119)fin (31)Lav (14)vid (13)Gaza (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati