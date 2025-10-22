17.1 C
Fiorentina, Gosens ci sarà col Bologna?

REDAZIONE
(Adnkronos) –
La Fiorentina sta vivendo una crisi di risultati e gioco in questo inizio di campionato. Soltanto tre punti nelle prime sette partite e l’ultimo posto in classifica.  

Pioli non è riuscito a dare la scossa ed è fortemente in bilico. Molto si deciderà nelle prossime partite di Serie A, a partire da quella in programma domenica alle 18 contro il Bologna.  

Ed il tecnico deve fare i conti con qualche problema di formazione. Le condizioni di Gosens tengono sotto scacco le ansie di Pioli e dei fantallenatori, già orfani dei bonus degli altri big in viola. Il tedesco recupererà in tempo per la prossima contro il Bologna? 

Secondo le ultime che trapelano dal Viola Park, per Gosens non si tratta di un infortunio grave. Tutt’altro: l’ex Atalanta ha sì svolto allenamento personalizzato nella giornata di ieri, ma le sue condizioni non allertano né lo staff medico e né Stefano Pioli. 

Non solo Gosens sarà a disposizione per la sfida col Bologna, ma dovrebbe essere della partita già giovedì contro il Rapid Vienna in Conference League. 

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

