Fiorentina, le condizioni di Kean, Dodò e Fazzini

(Adnkronos) – Infermeria piena in casa Fiorentina che, attraverso un video sui propri canali ufficiali, ha fatto il punto sulle condizioni di Kean, Dodò, Fazzini e non solo. Queste le parole di Luca Pengue, responsabile dell’area medica viola.

KEAN – “Moise ha iniziato da subito le terapie, fortunatamente gli esami non hanno evidenziato alcun tipo di lesione. La distorsione c’è stata e ora cerchiamo di farlo tornare in campo quanto prima. Per ora procede tutto bene, ma valuteremo le sue condizioni giorno dopo giorno”.

DODO E FAZZINI – “Loro due erano usciti per due problemi differenti: Dodo per un problema muscolare; Jacopo per due piccoli traumi distorsivi. Entrambi hanno lavorato in modo tranquillo nei giorni di sosta e sono regolarmente in gruppo”.

SOHM – “Anche lui sta bene ed è in gruppo da martedì. Le sue condizioni sono bune anche se continuiamo a monitorare sia lui che Dodo che Fazzini”.

PONGRACIC – “Ha avuto un piccolo trauma distorsivo con la Croazia e questo gli ha impedito di terminare la partita. Siamo stati in contatto con lo staff sanitario croato e nella giornata di oggi faremo le valutazioni. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante”.

KOUAME’ – “Ha concluso il percorso riabilitativo dopo la ricostruzione del legamento crociato. Per ora siamo cauti nel farlo entrare nei ritmi perché vogliamo prevenire anche alcune problematiche muscolari che spesso in questa fase possono manifestarsi”.

LAMPTEY – “Il recupero procede molto molto bene. Siamo già vicini al ritorno alla corsa, sfruttando la tecnologia di cui siamo a disposizione. Il protocollo sta funzionando bene”.

