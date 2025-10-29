19.4 C
Firenze
mercoledì 29 Ottobre 2025
Food&Beverage, Leonardo Guerra Seràgnoli, 'amicizia valore fondamentale di Amaro Montenegro'

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – "Un po' citando il calcio è stato un lavoro di squadra. Con Vincenzo Vigo l'idea creativa è arrivata dalla volontà di far ritrovare due persone che per incomprensioni non si parlano più. Da qui, anche grazie all'azienda, siamo arrivati al coinvolgimento di Francesco Totti e Luciano Spalletti, che rappresentano al meglio la nostra idea di racconto che abbiamo sviluppato come un duello Western dal taglio cinematografico". Il regista, produttore e curatore della creatività dello spot di Amaro Montenegro, Leonardo Guerra Seràgnoli, ha spiegato l'idea creativa e la genesi della scelta dei talent per la nuova campagna di Amaro Montenegro che vede Francesco Totti e Luciano Spalletti protagonisti di un'amicizia che si ricompone dopo un periodo di incomprensioni che hanno fatto parlare tutta Italia. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

