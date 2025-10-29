19.4 C
Food&Beverage, Lorenza Guerra Seràgnoli,’amicizia Spalletti-Totti asset strategico per i 140 anni di Amaro Montenegro’

(Adnkronos) – “Quest’anno celebriamo i 140 anni del brand Amaro Montenegro e abbiamo deciso di festeggiarlo con uno spot ironico e divertente che coinvolge due grandi campioni capaci di ritrovarsi. E proprio l’amicizia ritrovata è il claim su cui si fonda tutta la nuova campagna”. A margine della presentazione del nuovo spot di Amaro Montenegro con protagonisti Luciano Spalletti e Francesco Totti, Lorenza Guerra Seràgnoli parla di come è nata l’iniziativa di questo spot e dei valori del brand. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

