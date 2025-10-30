18.8 C
 Food&Beverage, Totti: ‘Con Spalletti ci siamo dati una seconda possibilità”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Fondamentalmente non avevamo mai litigato, ma soltanto alcune incomprensioni nate nel rettangolo di gioco. Oggi, grazie anche a questa occasione che ci ha concesso Amaro Montenegro, ci siamo dati una seconda possibilità”. Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha raccontato il suo rapporto con il tecnico e la nuova opportunità che si è creata di ricucire lo strappo del passato grazie a Amaro Montenegro e al nuovo spot che li vede protagonisti. 

© Riproduzione riservata

