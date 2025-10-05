Formula 1, oggi il Gp di Singapore – La gara in diretta

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Oggi, domenica 5 ottobre, si corre il Gran Premio di Singapore, visibile in diretta tv e streaming. In pole position parte la Mercedes di George Russell, davanti al campione del mondo Max Verstappen su Red Bull e alla McLaren del leader del Mondiale Oscar Piastri. Alle 14 si parte.

Il Gran Premio viene trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport, visibili anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. A trasmettere le qualifiche in chiaro sarà TV8, anche sul proprio sito web, ma in differita alle ore 17.

La Formula1 farà poi tappa negli Stati Uniti per il Gp del 19 ottobre.

