Formula 1, prove libere Gp Giappone: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – La Formula 1 torna in pista. Nella notte tra giovedì 26 marzo e venerdì 27 il Mondiale torna protagonista a Suzuka con il Gran Premio del Giappone – in diretta tv e streaming – terzo appuntamento della nuova stagione. Il weekend inizierà con le prime due sessioni di prove libere.

Si riparte dalla doppietta Mercedes in Cina, che ha fatto segnare il primo trionfo di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 e con la scuderia tedesca che ha ripetuto quindi ripetuto il risultato dell’esordio in Australia, con la Ferrari a inseguire. Lewis Hamilton ha festeggiato proprio a Shanghai il primo podio con la Rossa, mentre Leclerc è a caccia di riscatto dopo il quarto posto cinese.

Le prove libere del Gran Premio del Giappone di Formula 1 sono in programma nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo. La prima sessione andrà in scena alle 3.30 ora italiana, mentre per la seconda bisognerà aspettare le 7.

Le prove libere del Gran Premio del Giappone di Formula 1 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potranno seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

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