Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Franco Baresi, ritorno sui social dopo la malattia: “Viva la vita”

Sport nazionale
REDAZIONE
(Adnkronos) –
Franco Baresi torna a parlare con i suoi fan, esattamente tre mesi dopo la comunicazione da parte del Milan di un intervento subito dal vicepresidente della squadra. Sui social Baresi pubblica quattro immagini, la prima con la bandiera del Milan e le altre sul campo da gioco, e scrive solo tre parole, un messaggio di speranza: “Viva la vita”. 

Sono tanti gli ex compagni di squadra, i colleghi e gli amici che gli hanno subito manifestato la propria vicinanza. “Forza Franco”, scrive Javier Zanetti; “Grande Franco”, è il messaggio di Paolo Maldini; e poi Daniele Massaro (“6xsempre mio Capitano”) e Filippo Galli (con un semplice “CAPITANO”). Lascia un cuore sua nipote Regina Baresi, ex calciatrice dell’Inter che di recente si è sottoposta a un’operazione al cuore. 

Ad Agosto il Milan, con una nota, aveva spiegato che “a seguito di accertamenti di routine” a Franco Baresi era stata “riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l’asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva. L’intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico”. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

