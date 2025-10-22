Gasperini: “In Europa sfidiamo avversario ostico, in Serie A 7-8 squadre in lotta”

(Adnkronos) – Alla vigilia della sfida di Europa League tra Roma e Viktoria Plzen, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di TRT Spor, analizzando la gara e lo stato di forma della sua squadra.“Le partite vanno tutte giocate. È vero che si tratta di un avversario non molto conosciuto dal grande pubblico, ma chi, come me, ha avuto modo di vederlo all’opera sa bene che è un avversario ostico. Dovremo fare di tutto per superarlo”.

L’allenatore giallorosso ha poi parlato delle difficoltà legate al calendario fitto di impegni: “giocare più partite nella stessa settimana è complicato, soprattutto a livello di infortuni. Anche un piccolo problema fisico può costringere un giocatore a saltare più gare. Sotto l’aspetto atletico, però, i ragazzi stanno bene e sono in grado di sostenere questo ritmo”. Gasperini ha avuto parole di elogio per Zeki Çelik, protagonista di un ottimo inizio di stagione: “Zeki sta facendo molto bene. È un giocatore utile, completo, con grandi qualità sia atletiche che tecniche. Anche contro l’Inter ha disputato un’ottima partita contro un avversario di livello. Sta attraversando un momento davvero positivo”.

Infine, il tecnico della Roma ha espresso la sua opinione sull’equilibrio del campionato di Serie A: “il nostro campionato è molto competitivo: ci sono 7-8 squadre di valore simile, e tutte trovano difficoltà in ogni partita. Alcune sono impegnate anche nelle coppe, e questo rappresenta un ulteriore carico. È un torneo ancora difficile da decifrare, ma una cosa è certa: sarà molto equilibrato”.

