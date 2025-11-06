17.6 C
Genoa, scelto De Rossi: è lui il nuovo allenatore

Sport nazionale
(Adnkronos) – La notizia era nell’aria da ore, adesso è anche ufficiale: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa.
 

Pochi minuti fa il club ligure ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico ex Roma, scelto al posto di Patrick Vieira. Per De Rossi nuova esperienza su una panchina di Serie A. 

Il comunicato ufficiale:  

Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. 

La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori. 

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

