Il Parma ha trovato il suo bomber

(Adnkronos) – I suoi bonus erano tra quelli più attesi dai fantallenatori. La doppietta contro il Torino ha mandato un segnale chiaro al Parma e a chi aveva puntato su di lui all’asta: Mateo Pellegrino c’è e finalmente si è sbloccato alla quinta di campionato.  

Il bomber argentino è stato trascinatore dei ducali nel pomeriggio di ieri, raccogliendo un 7.5 in pagella con doppietta e Panini Player of the Match incluso. Cuesta stava aspettando un segnale dal suo centravanti, dopo aver zoppicato nelle prime quattro di Serie A. Dopo aver perso Bonny, il Parma ha finalmente trovato la sua macchina da bonus. 

La pagella di Pellegrino in Parma-Torino 2-1:  

PELLEGRINO 7.5, DOMINANTE – Fa a sportellate con Maripan e tiene alta la formazione di Cuesta. Glaciale dal dischetto e risoluto in occasione della seconda rete, è l’assoluto mattatore della sfida. Il Toro non riesce a prendergli le misure.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

