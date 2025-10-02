17.8 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Infortunio Cabal: l’esito degli esami

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Oltre al danno, anche la beffa. Il pareggio allo scadere col Villarreal ha portato in dote anche l’infortunio di Juan Cabal per la Juventus. Nella tarda mattinata odierna il difensore bianconero si è recato al J Medical per sottoporsi ai controlli di rito dopo il problema fisico accusato nel primo tempo della sfida di Champions League. 

Da poco tornato in campo dopo l’infortunio al crociato della passata stagione, Juan Cabal è uscito dopo poco più di un quarto d’ora di partita, lasciando in lacrime il terreno di gioco. In sua assenza, Igor Tudor avrà un’alternativa in meno al terzetto difensivo titolare composto da Gatti, Bremer e Kelly.  

Il comunicato ufficiale: Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero. 

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.8 ° C
18.8 °
16.4 °
42 %
7.2kmh
75 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
17 °
Lun
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (322)ultimora (194)fin (32)vid (22)tec (18)Lav (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati