Infortunio Cabal: l’esito degli esami

(Adnkronos) – Oltre al danno, anche la beffa. Il pareggio allo scadere col Villarreal ha portato in dote anche l’infortunio di Juan Cabal per la Juventus. Nella tarda mattinata odierna il difensore bianconero si è recato al J Medical per sottoporsi ai controlli di rito dopo il problema fisico accusato nel primo tempo della sfida di Champions League.

Da poco tornato in campo dopo l’infortunio al crociato della passata stagione, Juan Cabal è uscito dopo poco più di un quarto d’ora di partita, lasciando in lacrime il terreno di gioco. In sua assenza, Igor Tudor avrà un’alternativa in meno al terzetto difensivo titolare composto da Gatti, Bremer e Kelly.

Il comunicato ufficiale: Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero.

