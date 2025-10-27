Inter, infortunio per Mkhitaryan

(Adnkronos) – Brutte notizie per Chivu ed i fantallenatori. Durante il match contro il Napoli si è fermato Henrikh Mkhitaryan, tra l’altro nell’azione che ha portato il penalty al Napoli.
Il centrocampista armeno ha rimediato un risentimento muscolare che molto probabilmente farà slittare il suo rientro in campo a dopo la sosta per le Nazionali. Di seguito il bollettino medico:
“Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima”.
In chiave Fantacalcio, potrebbe esserci più spazio per Sucic e Frattesi nelle prossime partite. Ma soprattutto per Zielinski che già al Maradona ha sostituito il centrocampista armeno.
Fantacalcio.it per Adnkronos
