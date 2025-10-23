Inter, le condizioni di Thuram Sport nazionale 23 Ottobre 2025 16:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura — sport/fantacalcio webinfo@adnkronos.com (Web Info) © Riproduzione riservata TagsAdnkronossport Notizie correlate Sport nazionale Milan: Allegri su Leao, Modric, Nkunku e… Sport nazionale Formula 1, Verstappen, in Messico, è l’uomo da battere Sport nazionale Çelik: “Felice a Roma, con Gasperini allenamenti più duri della mia carriera, sento la fiducia di Montella” Sport nazionale Marta Bassino operata, rientro non prima di 4-6 mesi Sport nazionale Gasperini: “In Europa sfidiamo avversario ostico, in Serie A 7-8 squadre in lotta” Sport nazionale Sinner criticato per no alla Davis, psicologo: “Punta obiettivi no a compiacere” Sport nazionale Sci, infortunio per Marta Bassino: si frattura la tibia in allenamento Sport nazionale Milan, chi in attacco contro il Pisa? Sport nazionale Europa League, Roma arriva il Viktoria Plzen: vietati passi falsi Sport nazionale Fiorentina, Gosens ci sarà col Bologna? Sport nazionale Lazio, lesione per Cancellieri Sport nazionale Maradona diventa un marchio, eredi firmano accordo con azienda svedese Carica altri Firenze cielo coperto enter location 20.6 ° C 20.6 ° 19 ° 79 % 0.9kmh 100 % Gio 20 ° Ven 20 ° Sab 18 ° Dom 19 ° Lun 16 ° Ultimi articoli Sport nazionale Milan: Allegri su Leao, Modric, Nkunku e… Cronaca Toscana Sud Est, nuovo piano sanitario per rafforzare sinergie e servizi Cultura ed Eventi “ConVIVERE sulLA STRADA”: educare alla mobilità sicura nelle scuole Sport Antonio Mazzeo: “Non si scarichino su Pisa le colpe degli altri” Sport nazionale Formula 1, Verstappen, in Messico, è l’uomo da battere SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Marino (Commissione Europea), ‘Per dialogare con i giovani servono nuovi linguaggi e canali Video News Vallifuoco (Brand Journalism Festival), ‘Serve un nuovo patto tra media, imprese e istituzioni’ Video News Vacarini (Unipol), ‘Servono nuove strategie digitali per dialogare con le nuove generazioni’ Video news Video News Marino (Commissione Europea), ‘Per dialogare con i giovani servono nuovi linguaggi e canali Video News Vallifuoco (Brand Journalism Festival), ‘Serve un nuovo patto tra media, imprese e istituzioni’ Video News Vacarini (Unipol), ‘Servono nuove strategie digitali per dialogare con le nuove generazioni’