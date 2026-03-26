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Italia in finale dei playoff Mondiali 2026: quando gioca, avversaria e dove vederla in tv

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Italia in finale dei playoff per i Mondiali 2026, quando gioca? Oggi, giovedì 26 marzo, gli azzurri del ct Gennaro Gattuso hanno battuto l’Irlanda del Nord 2-0 e strappato il pass per l’ultimo atto degli spareggi per accedere alla fase finale della rassegna iridata in programma il prossimo giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. 

Nella decisiva finale, che in caso di vittoria regalerà la qualificazione ai Mondiali 2026, l’Italia sfiderà in trasferta la vincente di Galles-Bosnia. La partita è in programma martedì 31 marzo alle ore 20.45. 

 

La finale playoff dell’Italia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Rai. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di RaiPlay. 

 

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