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Italia, la Bosnia batte il Galles ai rigori e gli azzurri… esultano

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
L’Italia esulta per la Bosnia… prima di giocare. Gli azzurri hanno conquistato la finale dei playoff per i Mondiali 2026 battendo l’Irlanda del Nord 2-0 grazie ai gol di Tonali e Kean, conquistandosi così il pass per l’ultimo atto degli spareggi che regalano la qualificazione alla fase finale della rassegna iridata di scena la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada. 

Dopo la partita i giocatori italiani si sono fermati a guardare Galles-Bosnia, partita da cui sarebbe uscita l’avversaria degli azzurri e terminata ai rigori dopo l’1-1 dei supplementari. In un video mandato in onda dalla Rai, e diventato rapidamente virale, si vede Federico Dimarco chino sul cellulare insieme a Guglielmo Vicario e Pio Esposito. 

Al momento della vittoria della Bosnia, Dimarco unisce i pugni ed esulta, mentre Vicario gli dà una pacca sulla spalla abbracciandolo. Un segno evidente di come i giocatori azzurri preferissero la trasferta in Bosnia rispetto a quella in Galles. 

 

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