7.1 C
Firenze
giovedì 26 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Italia, Sinner tifoso a Miami: “Sbrighiamoci, devo vedere la partita”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner tifa Italia. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista azzurro ha battuto Frances Tiafoe ai quarti del Masters 1000 di Miami ed è volato in semifinale, appena in tempo per assistere, seppur dall’altra parte dell’oceano, alla sfida tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i playoff dei Mondiali 2026. 

Durante la conferenza stampa post match, un giornalista ha chiesto a Sinner se avrebbe visto la partita dell’Italia: “Certo che la guarderò, ecco perché dobbiamo sbrigarci un po’”, ha risposto l’azzurro provocando le risate della sala stampa. Nessun pronostico però: “Vediamo cosa arriverà, siamo positivi e speriamo in una bella partita. Sappiamo cosa c’è in gioco, farò il tifo da qui”.  

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
7.1 ° C
8.4 °
5.6 °
61 %
6.3kmh
100 %
Gio
7 °
Ven
13 °
Sab
18 °
Dom
16 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1245)ultimora (1039)sport (107)Eurofocus (58)demografica (41)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati