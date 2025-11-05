Juve, allarme Vlahovic

(Adnkronos) – Ancora male la Juventus in Champions League. La squadra di Spalletti non è riuscita ad andare oltre il pari contro lo Sporting Lisbona.

Giungono altre brutte notizie sul fronte infortuni. Dusan Vlahovic è stato sostituito nel finale, e lo stesso attaccante serbo ha lanciato l’allarme: “Non siamo felici del risultato, volevamo prendere i tre punti. E’ stata una partita intensa, abbiamo avuto tante occasioni. Ho chiesto di uscire perchè sentivo qualcosa, ho avuto un fastidio al flessore e l’ho detto subito alla panchina. Adesso mi riposo, voglioso di tornare sabato che abbiamo una partita molto importante contro il Torino”.

Occhio, dunque, per a questo punto è in forte dubbio la presenza di Vlahovic per il match in programma alle 18 contro il Torino.

Se ne saprà di più nelle prossime ore, ma i fantallenatori sperano di recuperare uno dei calciatori che con Spalletti sembra veramente recuperato a pieno regime.

