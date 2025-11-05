18 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Juve, allarme Vlahovic

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Ancora male la Juventus in Champions League. La squadra di Spalletti non è riuscita ad andare oltre il pari contro lo Sporting Lisbona.  

Giungono altre brutte notizie sul fronte infortuni. Dusan Vlahovic è stato sostituito nel finale, e lo stesso attaccante serbo ha lanciato l’allarme: “Non siamo felici del risultato, volevamo prendere i tre punti. E’ stata una partita intensa, abbiamo avuto tante occasioni. Ho chiesto di uscire perchè sentivo qualcosa, ho avuto un fastidio al flessore e l’ho detto subito alla panchina. Adesso mi riposo, voglioso di tornare sabato che abbiamo una partita molto importante contro il Torino”. 

Occhio, dunque, per a questo punto è in forte dubbio la presenza di Vlahovic per il match in programma alle 18 contro il Torino.  

Se ne saprà di più nelle prossime ore, ma i fantallenatori sperano di recuperare uno dei calciatori che con Spalletti sembra veramente recuperato a pieno regime.  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

  

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
18 ° C
19.9 °
17.8 °
57 %
0.5kmh
7 %
Mer
17 °
Gio
19 °
Ven
18 °
Sab
15 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1480)ultimora (1381)sport (64)demografica (35)Serie A (13)Regione Toscana (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati