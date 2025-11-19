10.8 C
Juve: Bremer migliora, c’è la data del rientro

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – L’ultima volta in campo lo abbiamo visto a fine settembre nella gara di campionato all’Allianz Stadium contro l’Atalanta, ora Bremer vede finalmente la luce in fondo al tunnel dopo l’infortunio. 

Bremer è pronto a rientrare, infatti è sulla via del pieno recupero dopo l’infortunio che lo ha frenato negli ultimi mesi. 

La data del rientro è fissata nella gara contro il Napoli al Maradona del 7 dicembre: ancora quattro partite da saltare dunque tra campionato, Champions e Coppa Italia, poi il difensore brasiliano tornerà centrale nella difesa di mister Spalletti. I segnali del recupero sono già positivi, ma lo staff bianconero vuole evitare forzature e ricadute a tutti i costi. 

Non è un caso che da quando si è infortunato Bremer la Juventus ha raccolto solamente due vittorie in sei partite. Il tutto, subendo ben cinque gol. Un trend che Spalletti sta provando ad invertire già senza il brasiliano, nell’attesa di ritrovarlo per blindare la retroguardia.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio



© Riproduzione riservata

