Juve, esonerato Tudor

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità.  

Igor Tudor non sarà più l’allenatore della squadra bianconera. Tutto deciso, c’è anche l’annuncio ufficiale da parte del club.  

Una situazione delicata quella in casa bianconera, che nella serata di ieri ha trovato un nuovo capitolo totalmente negativo: la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio ha evidentemente aperto un solco importante e ritenuto ormai invalicabile per perseguire insieme al tecnico croato.  

Di seguito il comunicato ufficiale:  

“Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. 

La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimiliano Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. 

Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale”. 

Il primo nome in cima alla lista dei desideri è quello di Luciano Spalletti. L’ex Napoli e CT della Nazionale italiana è la prima scelta per il post Tudor. Il club bianconero ci proverà proprio in queste ore. Non sono da escludere altre due opzioni: Palladino e Roberto Mancini.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

