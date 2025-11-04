6.8 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Juventus-Sporting Lisbona: orario oggi, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sport nazionale
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Juve scende in campo oggi contro lo Sporting Lisbona nel match della quarta giornata di Champions League in programma – in diretta tv e streaming – martedì 4 novembre 2025. I bianconeri, con 2 punti in 3 partite, da padroni di casa vanno a caccia della prima vittoria nell’esordio europeo di Luciano Spalletti sulla panchina dei torinesi. Lo Sporting è a quota 6, con 2 vittorie e una sconfitta. Rispetto alla gara di campionato vinta in casa della Cremonese, la Juve dovrebbe ritrovare Yildiz. 

 

Juventus – (3-4-2-1) – Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti.  

Sporting Lisbona – (4-2-3-1): Rui Silva; Araújo, Debast, Inácio, Vagiannidis; Hjulmand, João Simões; Pedro Goncalves, Francisco Trincao, Quenda; Suárez. All. Rui Borges. 

 

“E’ una fortuna giocare la Champions League, è la suite del calcio. Se il calcio fosse un grand hotel, la Champions sarebbe la sua lounge. Dobbiamo avere l’idea di essere squadra e proteggerla con grande personalità. Dobbiamo avere il coraggio di scegliere ciò che vogliamo fare. Ci sono tre possibilità: la scelta corretta, quella sbagliata e l’incertezza. Quest’ultima è la peggiore. Non è un alibi giocare ogni tre giorni, il calcio è questo”, ha detto il tecnico bianconero alla vigilia. 

“Yildiz è a disposizione”, ha aggiunto. “Chi mi ricorda? Forse uno dei più recenti è Kvaratskhelia, che aveva quelle caratteristiche. Tra chi ha avuto meno visibilità, con un talento incredibile, è stato Totò Di Natale che tirava fuori cose incredibili in allenamento. E Yildiz riempie Instagram di giocate… “. 

“Un buon punto di partenza per chiunque è chiedere al proprio giocatore dove si trova bene e cosa gli piacerebbe facessi per lui. Quando glielo si chiede a Yildiz lui dice che gli piace interpretare quella posizione di centro-sinistra. Lui è bravo se gioca da seconda punta o esterno, quello che può disturbarlo sono i rientri da 100 metri. Ma nel calcio moderno anche i più forti lo fanno”, ha detto ancora sul talento turco.  

 

Il match tra Juventus e Sporting Lisbona, con calcio d’inizio alle 21, sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). La sfida sarà disponibile in diretta streaming su Sky Go e NOW. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

