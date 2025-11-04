20.2 C
Firenze
martedì 4 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

La Fiorentina esonera Pioli, D’Aversa in pole per la panchina viola

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Fiorentina cambia passo dopo l’ufficialità dell’esonero di Stefano Pioli, arrivata questa mattina, in seguito a risultati deludenti, con 4 pareggi e 6 sconfitte nelle prime 10 giornate di Serie A e al crescente malumore della piazza. Per ora la squadra è stata affidata ad interim al tecnico della Primavera Daniele Galloppa ma l’allenatore romano ha i giorni, se non le ore contate. Tra i nomi valutati dalla dirigenza per la guida tecnica, in pole position c’è Roberto D’Aversa, libero dopo l’esperienza al Lecce. Il tecnico nato a Stoccarda è apprezzato per il suo approccio pragmatico e per la capacità di valorizzare i giovani e potrebbe rappresentare la soluzione ideale per ridare slancio alla squadra. La città e i tifosi attendono con ansia segnali chiari: la squadra, lontana dalle zone europee, ha bisogno di un’inversione di rotta immediata, e la scelta del nuovo allenatore diventa cruciale. D’Aversa, se confermato, dovrà affrontare la sfida di riportare equilibrio e fiducia in un ambiente segnato dalle tensioni e dalle delusioni delle ultime settimane. Sullo sfondo resta l’ìpotesi Paolo Vanoli in corsa anche per la panchina del Genoa ma, al momento, decisamente in secondo piano rispetto a D’Aversa.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.2 ° C
21.1 °
18.6 °
45 %
2.6kmh
0 %
Mar
19 °
Mer
19 °
Gio
19 °
Ven
14 °
Sab
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1441)ultimora (1329)sport (67)demografica (33)Serie A (13)Eugenio Giani (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati