Lazio, lesione per Cancellieri

(Adnkronos) – La Lazio continua ad avere problemi sul fronte infortuni. Nell’ultima partita contro l’Atalanta, si è fermato l’uomo più in forma della rosa di Sarri, Matteo Cancellieri.

L’esterno offensivo ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Il responso arriva dagli esami strumentali ai quali l’ex Verona e Sassuolo si è sottoposto quest’oggi.

Una brutta tegola per la Lazio, che aveva già avuto il sentore di un lungo stop per Cancellieri dopo la sostituzione forzata contro l’Atalanta. Ora Sarri dovrà fare a meno del suo attaccante per le prossime gare.

Stando alle prime indiscrezioni, Cancellieri sarà fuori almeno una ventina di giorni: salterà le gare sino alla sosta di novembre, nella speranza di tornare subito a disposizione il 23 del medesimo mese contro il Lecce. Più complicato, quindi, un rientro anticipato al 9 per la super sfida all’Inter. In chiave Fantacalcio può essere finalmente la chance di vedere da titolare Isaksen.

Fantacalcio.it per Adnkronos



—

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)