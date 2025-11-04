Lotito: “Deciso a restare, contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato”

(Adnkronos) – “Sono abituato a portare l’impermeabile d’estate e d’inverno, mi scivola tutto addosso soprattutto quando le critiche non sono costruttive. Io accetto le critiche che sono funzionali alla crescita del club e al raggiungimento dei risultati, dobbiamo essere tutti protesi per raggiungere gli obiettivi compresa la tifoseria che rappresenta il dodicesimo uomo in campo. Non sono gradito perché vorrebbero che me ne andassi ma ho deciso di rimanere e queste contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato nel mio cammino”. Così il presidente della Lazio Claudio Lotito, al microfono di Rai2 dopo la vittoria dei biancocelesti per 2-0 sul Cagliari nel posticipo della decima giornata di Serie A.

Il numero uno del club biancoceleste si esprime poi sulla possibilità di giocare Milan-Como a Perth a febbraio. “Mettere in luce il nostro calcio a livello internazionale è positivo per i ricavi, ma poi si scontra con una realtà che purtroppo dimostra che non ha tutto questo appeal economico all’estero. Sembrerebbe una contraddizione in termini, tutti gli esperimenti fatti fino a oggi hanno portato avanti una linea economica che non ha trovato riscontri a livello pratico. Speriamo che con il tempo ci si convinca che organizzarsi in una certa maniera consenta di poter creare le condizioni per rendere il calcio affidabile, riconosciuto in termini di qualità sportiva, organizzazione dal punto di vista strutturale”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)