Manuel Bortuzzo inizia il corso per diventare agente delle Fiamme Oro

(Adnkronos) – Da lunedì scorso, Manuel Bortuzzo ha intrapreso un nuovo capitolo della sua vita: il campione paralimpico, vincitore della medaglia di bronzo a Parigi, è entrato ufficialmente come allievo agente tecnico nella Scuola ispettori di polizia di Nettuno, iniziando il percorso che lo porterà a diventare a tutti gli effetti un dipendente delle Fiamme Oro. Non si tratta soltanto di un riconoscimento sportivo: Manuel Bortuzzo, tra l’altro recentemente insignito del Premio Internazionale Eccellenze del Mediterraneo, allenato con dedizione da Francesco Bonanni, sta costruendo un futuro nel mondo della polizia, dimostrando che la sua carriera non si limita alle competizioni atletiche. L’allenatore Bonanni ha seguito il percorso di Manuel Bortuzzo fin dai primi allenamenti, combinando preparazione fisica e mentale, e ora lo accompagna in questa nuova sfida professionale.

Nonostante la notorietà e la popolarità conquistata con le gare paralimpiche, il campione paralimpico ha scelto di aderire alle Fiamme Oro con spirito di servizio e impegno, mettendo da parte l’agonismo fine a se stesso per abbracciare la missione della legalità e della sicurezza. Questo passaggio testimonia la profondità del suo carattere e la volontà di trasformare la sua esperienza personale in un impegno concreto per la comunità. Una storia quella di Bortuzzo fatta di resilienza e determinazione. Tutto ebbe inizio in una notte maledetta a Roma, quando un agguato lo costrinse alla sedia a rotelle. Ferito da malviventi mentre si trovava con un’ex fidanzata, rischiò la vita. La tragedia, però, non ha spezzato i suoi sogni: al contrario, lo ha motivato a lottare ancora più intensamente, prima nello sport e ora nel percorso di formazione per diventare poliziotto.

Il bronzo paralimpico conquistato a Parigi rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma anche la sintesi di anni di sacrifici e di allenamenti sotto la guida attenta di Bonanni. L’allenatore ha saputo valorizzare le capacità di Manuel, trasformando la sua esperienza atletica in una preparazione completa per affrontare le sfide della vita e del nuovo ruolo professionale. Accanto a lui Francesco Bonanni, non solo un allenatore sportivo ma un mentore, un punto di riferimento che guida il campione nel passaggio dall’agonismo allo sviluppo personale e professionale. La sinergia tra i due rappresenta un esempio significativo di come la dedizione sportiva possa tradursi in impegno civico e professionale.

