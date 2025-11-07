Milan, Allegri: “Pulisic OK, Leao non al top”. E su Gimenez…

(Adnkronos) – Reduce dal successo in campionato contro la Roma, il Milan si appresta a far visita al Parma nel match valevole per l’undicesima giornata di campionato.

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia, ecco riportato uno stralcio delle dichiarazioni del mister:”Abbiamo recuperato Pulisic, che sta bene ed è a disposizione, Estupiñan e Jashari hanno migliorato la condizione. Rabiot e Gimenez torneranno dopo la sosta. Leao e Nkunku hanno agito molto bene in attacco contro la Roma. Leão non è ancora al top, fare la differenza come ha fatto contro la Roma deve essere la normalità. Gimenez è presto per capire se tornerà nel Derby, ci sono occasioni o stagioni nelle quali si può anche giocare anche centravanti, ma Leão e Nkunku possono farlo. Maignan è un grandissimo portiere. Rinnovo? Ci penserà la società”.

