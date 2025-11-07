16.7 C
Firenze
venerdì 7 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milan, Allegri: “Pulisic OK, Leao non al top”. E su Gimenez…

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Reduce dal successo in campionato contro la Roma, il Milan si appresta a far visita al Parma nel match valevole per l’undicesima giornata di campionato. 

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia, ecco riportato uno stralcio delle dichiarazioni del mister:”Abbiamo recuperato Pulisic, che sta bene ed è a disposizione, Estupiñan e Jashari hanno migliorato la condizione. Rabiot e Gimenez torneranno dopo la sosta. Leao e Nkunku hanno agito molto bene in attacco contro la Roma. Leão non è ancora al top, fare la differenza come ha fatto contro la Roma deve essere la normalità. Gimenez è presto per capire se tornerà nel Derby, ci sono occasioni o stagioni nelle quali si può anche giocare anche centravanti, ma Leão e Nkunku possono farlo. Maignan è un grandissimo portiere. Rinnovo? Ci penserà la società”.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
16.7 ° C
17.4 °
15.9 °
64 %
2.6kmh
0 %
Ven
16 °
Sab
15 °
Dom
16 °
Lun
17 °
Mar
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1515)ultimora (1412)sport (61)demografica (42)attualità (15)Serie A (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati