20.6 C
Firenze
giovedì 23 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milan: Allegri su Leao, Modric, Nkunku e…

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Reduce dal successo sulla Fiorentina, il Milan va a caccia di un’altra vittoria in campionato per consolidare il primo posto in classifica. 

I rossoneri ci proveranno venerdì sera nell’anticipo dell’ottava giornata contro il Pisa a San Siro, match presentato dal tecnico Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco uno stralcio delle parole del tecnico:  “Domani sarà una partita complicata, perché il Pisa fino a oggi ha sempre fatto buone partite; lottando, creando e facendo gol. È una squadra fisica, se non l’affrontiamo nel giusto modo può creare difficoltà.  

De Winter domani potrebbe avere una chance. Pavlovic sta crescendo, ha giocato già molto nel Milan ma ha 23 anni e margini di crescita. Recuperiamo Nkunku, Loftus-Cheek lo valuteremo oggi. Leão non lo trasformo io, lui può giocare da prima e da seconda punta. Più è centrale, più può tirare. Poi può svariare anche a sinistra per giocare uno contro uno. Gimenez si è allenato bene in questi giorni ed è in una buona condizione fisica. Lo vedo più sereno e tranquillo. È in crescita, il gol sicuramente lo troverà. Modri? sbaglia pochi palloni perché è un campione”.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
20.6 ° C
20.6 °
19 °
79 %
0.9kmh
100 %
Gio
20 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
19 °
Lun
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2077)ultimora (1412)vid (296)tec (87)Lav (71)sport (66)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati