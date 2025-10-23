Milan: Allegri su Leao, Modric, Nkunku e…

(Adnkronos) – Reduce dal successo sulla Fiorentina, il Milan va a caccia di un’altra vittoria in campionato per consolidare il primo posto in classifica.

I rossoneri ci proveranno venerdì sera nell’anticipo dell’ottava giornata contro il Pisa a San Siro, match presentato dal tecnico Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa della vigilia. Ecco uno stralcio delle parole del tecnico: “Domani sarà una partita complicata, perché il Pisa fino a oggi ha sempre fatto buone partite; lottando, creando e facendo gol. È una squadra fisica, se non l’affrontiamo nel giusto modo può creare difficoltà.

De Winter domani potrebbe avere una chance. Pavlovic sta crescendo, ha giocato già molto nel Milan ma ha 23 anni e margini di crescita. Recuperiamo Nkunku, Loftus-Cheek lo valuteremo oggi. Leão non lo trasformo io, lui può giocare da prima e da seconda punta. Più è centrale, più può tirare. Poi può svariare anche a sinistra per giocare uno contro uno. Gimenez si è allenato bene in questi giorni ed è in una buona condizione fisica. Lo vedo più sereno e tranquillo. È in crescita, il gol sicuramente lo troverà. Modri? sbaglia pochi palloni perché è un campione”.

Fantacalcio.it per Adnkronos



