14.8 C
Firenze
mercoledì 15 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Milan, infortunio per Pulisic

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Arriva un altro brutta notizia per il Milan da questa sosta per le Nazionali. Dopo l’infortunio di Saelemakers, anche Pulisic ha alzato bandiera bianca. 
 

Il fantasista rossonero ha infatti lasciato il campo intorno al 30′ per un problema muscolare durante l’amichevole degli USA contro l’Australia. 

Pochettino non è sembrato ottimista: “Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. Ma domani volerà in Italia, stasera valuteremo e vedremo. Al momento non possiamo dire nulla”. 

Occhio quindi alle condizioni di Pulisic in vista dei prossimi impegni del Milan anche in ottica Fantacalcio. La sua presenza con la Fiorentina è infatti al momento in forte dubbio. Qualora non dovesse farcela, Allegri si troverà costretto a cambiare tutto il suo impianto tattico viste le assenze di due assoluti protagonisti di questo inizio di campionato.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
14.8 ° C
16 °
13.7 °
76 %
1.3kmh
0 %
Mer
19 °
Gio
22 °
Ven
22 °
Sab
22 °
Dom
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1760)ultimora (1247)vid (147)tec (93)Lav (72)sal (59)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati