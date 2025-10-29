Milano Cortina 2026: presentato il Team Samsung Galaxy italiano

(Adnkronos) – Federica Brignone, Dominik Paris, Dorothea Wierer, questi solo 3 dei 40 atleti azzurri che fanno parte del Team Samsung Galaxy italiano pronto a partecipare ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Samsung Electronics Italia è partner olimpico e paralimpico globale e per il suo team va oltre il semplice sostegno: propone una visione in cui l’innovazione sia strumento, alleanza e ispirazione per lo sport e per il grande pubblico. Le tecnologie Galaxy diventano mezzo per abbattere distanze, per raccontare storie di passione, per costruire comunità e per dare voce agli atleti, in ogni fase del loro percorso olimpico.

