Milano-Cortina, Giorgetti visita villaggio olimpico di Predazzo: “Questa sarà una grande eredità per la Guardia di Finanza”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Visita istituzionale del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, sede del Villaggio olimpico che in questi giorni ospita atleti e delegazioni impegnati nei Giochi di Milano Cortina 2026. Ad accompagnare il ministro nel sopralluogo alla struttura il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e il comandante della Scuola Alpina della Guardia di Finanza, generale Sergio Giovanni Lancerin. 

Il Villaggio olimpico sta accogliendo 430 atleti provenienti da 65 nazioni nel corso delle Olimpiadi e 180 atleti di 23 nazioni durante le Paralimpiadi, confermandosi uno dei cuori pulsanti dell’evento. Una struttura che, al termine della manifestazione, sarà eredità della Guardia di Finanza e del territorio. 

“E’ una grande soddisfazione – commenta Giorgetti – dopo aver affrontato tante difficoltà, poter dire oggi che qui si vive bene, ci si prepara al meglio e si mangia benissimo. Questa sarà una grande eredità per la Guardia di Finanza: la Scuola Alpina di Predazzo avrà tutto ciò che serve in termini di modernità e strutture per garantire l’addestramento dei prossimi cinquant’anni”. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

