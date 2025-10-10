Mondiali 2026 – L’Italia cerca tre punti fondamentali contro l’Estonia

(Adnkronos) – – Tre punti, fondamentali, per continuare a sperare di volare ai Mondiali del prossimo anno senza dover passare dalle forche caudine degli spareggi. L’Italia vola a Tallin dove, sabato sera, sfida l’Estonia nella quinta partita del girone di qualificazione alla rassegna iridata. Impegno sulla carta molto semplice per gli Azzurri forti anche di uno storico perfetto: 8 precedenti, altrettante vittorie e appena due reti subite a fronte 25 messe a segno. Normale che gli esperti Sisal vedano il successo dell’Italia a quota rasoterra, 1,07, con il pareggio offerto a 12 mentre la vittoria dell’Estonia pagherebbe 33 volte la posta. Gattuso spera che i suoi attaccanti si sblocchino, un’ipotesi alla portata di Retegui e compagni visto che l’Over 3,5 dell’Italia si gioca a 2,40. Ma, dall’altra parte del campo, Gigio Donnarumma vorrebbe chiudere la sfida senza subire reti: il clean sheet del capitano azzurro è in quota a 1,45.

Il CT azzurro non ha ancora sciolto le riserve su chi guiderà l’Italia a Tallin ma l’ipotesi di vedere Pio Esposito al centro dell’attacco non è da escludere. Il giovane fenomeno dell’Inter, finora, ha messo insieme, in tutte le nazionali azzurre, 14 reti in 36 presenze. Ora, il più giovane dei fratelli Esposito, cerca la prima gioia con l’Italia dei grandi, uno scenario offerto a 1,80. Dopo essersi sbloccato in campionato contro la Roma, Moise Kean vuole continuare a esultare anche in Nazionale: il bomber viola prima marcatore contro l’Estonia è dato a 3,75. Ma chi avrà il compito di innescare l’attacco azzurro? Hans Nicolussi Caviglia, a 2,00, e Riccardo Orsolini, a 2,50, hanno nei piedi gli assist necessari per indirizzare la gara

