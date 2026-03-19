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MotoGP, Il Motomondiale torna in Brasile dopo 22 anni

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il Motomondiale torna a Goiânia dove, nel weekend, si corre il Gran Premio del Brasile, seconda tappa iridata dell’anno. Il Circus delle due ruote manca dalla nazione sudamericana da ben 22 anni quando, però, si corse a Rio de Janeiro. Gli esperti Sisal preannunciano un testa a testa nel weekend tra Marco Bezzecchi e Marc Márquez, a caccia di riscatto dopo le delusioni patite all’esordio in Thailandia. Il Cabroncito, Ducati Factory, è atteso da una dura lotta con Bez che, in sella all’Aprilia, è pronto a giocarsi la vittoria fino all’ultima curva: Márquez è dato vincente, nella Sprint, a 2,25 contro il 2,50 di Bezzecchi mentre nella gara lunga lo spagnolo e l’italiano sono appaiati in quota a 2,50. 

Il terzo incomodo tra i due potrebbe essere Pedro Acosta, KTM, attuale leader del Mondiale che sogna di fare il primo allungo sui diretti rivali: il fenomeno iberico si gioca vincente a 5,00 il sabato mentre la domenica vederlo primo sotto la bandiera a scacchi è offerto a 7,50. 

Álex Márquez, Ducati Team Gresini, e Pecco Bagnaia, sulla seconda Ducati Factory, puntano a sorprendere in virtù del fatto che Goiânia è un tracciato nuovo per tutti. La vittoria di uno dei due, alla domenica, pagherebbe 9 volte la posta. 

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